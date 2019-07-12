Bağlum'da Okul ve Bağlar caddeleri asfaltlanıyor

ANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde Bağlum Bulvarı'nın devamındaki Okul ve Bağlar caddelerinde asfalt kazı çalışmalarına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ALO 153 Mavi Masa ve sosyal medya aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine şikayette bulunmaları üzerine, Bağlum Bulvarı'nın devamındaki Okul Caddesi ve Bağlar Caddesi'nin asfalt kazı çalışmalarına başlanması talimatı verdi.

Büyükşehir ekipleri, iki caddede asfalt kazı çalışmalarına başladı. ASKİ ile koordineli olarak çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ASKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemine başlayacak.

İki cadde boyunca 20 metre genişliğindeki yolun tamamını asfaltlayacak ekipler, en kısa sürede yol çizgilerini de çekerek caddeleri trafiğe açacak. Çalışma süresince caddelerdeki trafik tek yönden işleyecek.