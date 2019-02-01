Bağımlılıkla mücadelede kurumlardan işbirliği

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağımlılıkla mücadele istişare toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezindeki toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte bağımlılıkla mücadele konusunda neler yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de il müdürlüğü olarak özellikle koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmalarının içerisinde yer alacaklarını kaydetti.

İl Müftüsü Şahin Güven ise bağımlılıkla mücadelede, koruyucu işlemlerde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, toplantıda kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılması gerekenleri ele aldıklarını dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de bağımlı gençlerin rehabilitasyon aşamasında toprakla uğraşmaları, toprakla birlikte olmaları için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz, Ceza İnfaz Kurumu İl Müdürü Şeref Tatlı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdür Vekili İbrahim Esenkar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu temsilcileri, Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği ile Tut Elimden Sağlık Düşünce Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği başkanları da katıldı.