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Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.Vali Şimşek, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, amaçlarının gençleri...

06 Mart 2018 Salı 17:03
Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı
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NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Şimşek, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, amaçlarının gençleri ve çocukları her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılık konusunda onları duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi.

Bağımlılığın gençleri tehdit eden çok büyük bir tehlike olduğuna dikkati çeken Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele sadece devletin mücadelesiyle mümkün değil, sadece kamu kurum ve kuruluşların mücadelesiyle mümkün değil. Bu konuda toplumun duyarlı olması ve topyekün bir mücadele verilmesi gerekmekte. Bu nedenle vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, özel kesimdeki işletmelerin, iş adamların, yazılı ve görsel medyamızın, meslek odalarımızın kısacası toplumun tüm kesiminin bu konuda kararlı bir mücadele verme zorunluluğu söz konusudur.

Ümit ediyorum ki tüm Niğdeliler bu konuda gerekli duyarlılığa sahip olacaklar ve Niğde bu konuda da yapmış olduğu mücadele ve diğer yapmış olduğu çalışmalarla ön plana çıkan bir il durumunda olacaktır."

Toplantıya Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Niğde Baro Başkanı Avukat Hüseyin Demirbilek, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon ToplantısıNiğde
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