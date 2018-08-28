Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yurtnaç, toplantı yapmanın bir başarı değil, bir faaliyet olduğunu belirterek, "Biz faaliyetlerimizi, başarıya ulaşmak için yapıyoruz. Yapılan çalışmaların sonuç odaklı olması gerekiyor." dedi.

Yurtnaç, madde bağımlılığıyla mücadele çalışmalarının sadece zabıtanın, kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığını, bütün kurumların ve bütün vatandaşların görevi olduğunu kaydederek, "Bu tür toplantıların özelliği ortak akıl ve fikir alışverişinde bulunmaktır. Sadece toplantı yapmak tek başına bir başarı değildir. Burada alınan kararlar ve ortak fikirleri icraata geçirmemiz lazım. Bu mücadelenin içine özellikle anneleri de katmalıyız. Çünkü anne çocuğundaki değişimi babadan daha iyi analiz edebilir. Böyle bir durumda daha işin başlangıcında müdahale etmek çok önemlidir." diye konuştu.

Çocuklara ve gençlere uyuşturucu ve benzeri maddelerin zararını anlatan kısa filmler izletilmesinin faydalı olabileceğini vurgulayan Yurtnaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uyuşturucunun zararlarını anlatan bir web sitesi kurulabilir. Burada konuyla alakalı sürekli görsel ve videolar oynatılabilir. Bu videoları okullardaki toplantılarda öğrencilere izlettirebiliriz. Sosyal medya şu anda hayatımızın her alanında var. Bağımlılıkla mücadeleyi sosyal medyadan da sürdürebiliriz. Bunun yanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor kulüpleri, meslek odaları, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarını da bu işin içine katacağız. Gençlerimizi bu tuzağa düşmeden önce bilinçlendirmeliyiz."

Toplantıda daha sonra bağımlılıkla mücadele konusunda kurumların yürüttüğü çalışmalar slayt eşliğinde kurul üyelerine anlatıldı.

