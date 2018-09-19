Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti.



Bağımlılıkla mücadele konusunun sürekli gündemlerinde olduğunu ifade eden Vali Kamçı, "Bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele konusu her toplantımızda gündemimizin birinci maddesi. Bu konuda İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, diğer bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar el birliği ile bu işin üzerine gitmeye çalışıyor. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

