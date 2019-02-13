"Bağımlılıkla mücadele aralıksız sürecek"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, uyuşturucu başta olmak üzere gençleri zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden ve bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadeleye aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı Vali Akın başkanlığında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, il düzeyinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında her kurumun görevleri ve hayata geçirilecek çözüm önerileri ile ilgili değerlendirme yapılacağını belirtti.

Bağımlılıkla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaların da ele alınacağını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu konuda çok ciddi bir mücadele örneği sergilemektedir. İllerimizde bağımlılık yapan tehlikelerle mücadele konusunda çok geniş katılımlı komisyonlar oluşturuldu. İlimizde de uyuşturucu kullanımını en aza nasıl indiririz, olumsuz etkilerini nasıl ortadan kaldırırız, gençlerimizi bu beladan nasıl kurtarırız gibi konularda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bağımlılıkla mücadele kararlılıkla sürecek."

Uyuşturucu konusunda toplumsal bir bilinç ve bu bela ile mücadele için kamuoyu oluşturmayı çok önemsediğini aktaran Akın, "Devletimiz, gençlerimizin en büyük belası olan uyuşturucu ile mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürürken bizler de bağımlılıkla mücadelede üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yapacak, ilimizde uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizi zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadeleye aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve Yeşilay temsilcilerinin gelecek dönemdeki hedeflerini ve faaliyetlerini içeren sunumların yapıldığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Bağımlılıkla Mücadelede Ev Ziyaretleri” çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.