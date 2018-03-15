"Bağımlı Olma Özgür Ol" projesi

AKSARAY (AA) - Aksaray Fm radyosu sahibi Abdulkadir Ay, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Bağımlı Olma Özgür Ol" projesine yaptığı desteklerden dolayı AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır'ı ziyaret etti.

Ay, ziyarette yaptığı açıklamada, Aksaray Üniversitesi ile Aksaray Fm radyosu işbirliğinde madde bağımlılığına dikkat çekmek için Ihlara Vadisi'nde gençlerin katılımıyla yürüyüş etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin duyurulmasında AA'nın önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Ay, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ay, daha sonra AA adına düzenlenen teşekkür belgesini Kayır'a takdim etti.