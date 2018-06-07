Bağiçi Kültür Merkezi açıldı

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi'nin "Her Mahalleye Kültür Merkezi" projesi kapsamında Bağiçi Mahallesi'nde yaptığı Bağiçi Kültür Merkezi, düzenlenen iftar programıyla açıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, açılışta yaptığı konuşmada merkezin 11 ayın sultanı ramazan ayında açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Duruay, 530 metre kare alana kurulan merkezin içinde muhtarlık ofisi, gelin odası, mutfak, lavabolar ve bir adet çok amaçlı salon ve kurs odası bulunduğunu kaydetti.

AK Parti Ankara 1. bölge milletvekili adayı Murat Yıldırım da AK Parti'nin mahallelere, köylere imar ve irfan götürdüğünü söyledi.

Merkezin çok yapıldığını ve yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Burada yapılan mimari yapının içerisindeki faaliyetlerle kültür ve geleneklerimiz sürdürülecek, yapılacak toplantılarla da birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır." dedi.

Açılışa belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



