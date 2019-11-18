Bağdat'taki Türk Lokantası binası göstericilerin buluşma noktası oldu

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat’ta metruk halde bulunan Türk Lokantası binası, göstericilerin buluşma noktası haline geldi. Duvarları protestoları anlatan resimlerle süslenen binada kitapseverler için kütüphane oluşturuldu.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nın karşısında bulunan ve 25 Ekim'e kadar metruk halde bulunan bina göstericiler tarafından kullanılıyor. Türk Lokantası binasının girişinde göstericilerin oluşturduğu "teftiş" adını verdikleri arama noktaları bulunuyor. Olası bir saldırının önüne geçmek için binaya girenler titizlikle anılıyor.

Binanın iç kısımdaki duvarlarda protestoları anlatan resimlerin yanı sıra yazılar bulunuyor. Bina içindeki direkler ise Irak bayraklarıyla süslenmiş durumda.14 katlı binanın bazı köşelerinde göstericilerin kaldığı derme çatma çadırlar bulunuyor. Burada gönüllü olarak çalışan kadınlar, göstericilere her gün 3 öğün yemek pişiriyor.

Mütevazi kütüphane ve günlük gazeteler de var

Türk Lokantası binası, gündüz olduğu kadar gece de yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Binanın ikinci katında, bir grup gösterici tarafından kurulan kütüphane bulunuyor. Gösterilerin haberlerinin yer aldığı günlük "Tuk Tuk" gazetesi ile protesto anlamına gelen "İhticac" gazetesi ziyaretçilere dağıtılıyor.

Derme çatma olan ve sürekli göz yaşartıcı gazların atıldığı binanın kütüphaneye dönüştürülme hikayesini AA muhabirine anlatan Muhammed Hatim, gösterilerin ilk gününde bir grup insanın burada kitap okuduğunu gördüklerini, bundan esinlenerek kütüphane oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

Kütüphanenin organizatörlerinden Hatim, "Arkadaşlarımızın yardımıyla kütüphaneyi oluşturduk ve 'biz barışçıl göstericileriz, devrimizin adı dağıtmak değil, reform devrimidir ve silahımız da kitaplarımızdır. Bize karşı zulmünüz yeter, artık çıkın gidin (hükümet)'." mesajı vermek istedik." diye konuştu. "Mütevazi bir projedir ancak anlamı büyüktür"

Kütüphanede kitap okumaya gelen Bağdatlı Hasan Casim de "Bu kütüphane adeta savaşın ortasında kurulan bir kütüphanedir. Bu, günlerini gösteri alanında geçiren kitapsever gençler için büyük bir fırsattır. Mütevazi bir projedir ancak anlamı büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

"Duvarları derdimizi anlatan resimlerle süsledik"

Türk Lokantası binası sakinlerinden Abdurrahman Sabah, "Bu binaya ilk yerleştiğimizde burası bir harabeydi. Daha sonra duvarları derdimizi anlatan resimlerle süsledik. İnsanlar buraya çıkamıyordu. Her gün temizlik yapıyoruz ve burası artık her gün yüzlerce kişinin merak ederek, gelip gezdiği yere dönüştü." dedi.

Türk Lokantası binasının duvarlarına resimler yapan Selam Ebu Masuma da "Gösterilerin ilk gününden itibaren duvarlarda protestoları sembolize eden resimler yapıyoruz. Protestoların uygun ve barışçıl olduğu mesajı vermek istiyoruz." diye konuştu.

Göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar burada kalacaklarını vurgulayan Ebu Masuma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetin 16 yılda yapamadığını yaklaşık 4 haftada yaptık. Binayı kendi aramızda topladığımız bağışlarla temizleyerek gördüğünüz hale getirdik. Binaya elektrik ve suyu bile geri getirdik. Burada bizim için yemek dahi pişiriliyor."

Türk Lokantası binasının en üst katında Tahrir Meydanı'na bakan cephesinde ise hükümeti istifaya çağıran "Gidin" yazısı bulunuyor.