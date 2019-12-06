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Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 16 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 16 kişi öldü.

Genel 06.12.2019, 23:27
Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 16 ölü
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BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, açılan ateş sonucu 16 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Plakasız sivil araçlardan ateş açıldı

Görgü tanıkları, plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiğini, ardından binada bulunan göstericilere ateş açmaya başladığını anlattı.

Silah ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede, gerginliğin devam ettiği kaydedildi.

Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

#dünya
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