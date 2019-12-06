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Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 16 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 16 kişi öldü.
Genel 06.12.2019, 23:27
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, açılan ateş sonucu 16 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.Plakasız sivil araçlardan ateş açıldı
Silah ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede, gerginliğin devam ettiği kaydedildi.
Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.
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