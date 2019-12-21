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Bağdat'ta göstericiler Ahrar Köprüsü'nden çekildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, 3 aydır bulundukları Ahrar Köprüsü'nden Tahrir Meydanı'na çekildi.

Genel 21.12.2019, 20:34
Bağdat'ta göstericiler Ahrar Köprüsü'nden çekildi
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Bağdat'taki göstericilerin, Tahrir Meydanı yakınında bulunan ve başkentin Yeşil Bölge'ye güzergah konumundaki en işlek 5 köprüden biri olan Ahrar Köprüsü'nden çekildiği görüldü. Protestocular, köprü yakınındaki Hafız el-Kadi bölgesi ve Reşit Caddesi'ni de boşalttı.

Reşit Caddesi'nde bir grup gösterici çekilme öncesi güvenlik güçleriyle birlikte cadde ve bölgedeki ara sokakları temizledi.

Göstericilerin, 3 aydır bulundukları bölgelerden çekilme nedenlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik kaynakları, gösteriler başladığından beri beton bariyerlerle kapatılan Ahrar Köprüsü'nün yakında yaya ve trafik geçişlerine açılacağını öne sürdü.

Bağdat'taki göstericiler, Tahrir Meydanı'nın yanı sıra Yeşil Bölge'ye giden güzergah konumundaki Cumhuriyet ve Sinek köprülerinde de varlıklarını sürdürüyor.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

#dünya
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