Son Dakika

Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti

Irak'ta Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa ettiği açıklandı.

Genel 06.10.2019, 15:58
Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti
banner230

BAĞDAT (AA) - Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı.

Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.

#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
20°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:36
Öğle 12:34
İkindi 15:48
Akşam 18:22
Yatsı 19:38

Gelişmelerden Haberdar Olun

@