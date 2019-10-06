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Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti
Irak'ta Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa ettiği açıklandı.
Genel 06.10.2019, 15:58
BAĞDAT (AA) - Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı.
Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.
Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.
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