Bağdan sofraya imece usulü 'tatlı' yolculuk

OSMANİYE(AA) - Türk mutfağının vazgeçilmez tadı olan üzüm pekmezi, üzümün bağlardan toplanıp ayıklanmasına, suyunun çıkarılıp kaynatılmasına kadar zahmetli bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde köylü kadınlar tarafından bağlardan toplanan üzümler, daha sonra tek tek dalından ayıklanarak çuvallara konuluyor.

İçine beyaz toprak konulan çuvallardaki üzümler, çiğnenerek suyu çıkarılıyor. Çıkan su, kazanlara konularak yaklaşık bir saat odun ateşinde kaynatılıyor.

Kaynatıldıktan sonra bir süre dinlendirilen üzüm suyu, daha sonra tekrar kazanlara konularak 8 saat boyunca ikinci kez kaynatılıyor.

Rengi siyaha dönen ve koyulaşan üzüm suyu, daha sonra üzeri bezle kapatılıp açık havada 3-5 gün bekletiliyor. İyice koyulaşarak kıvamını alan pekmez, kavanozlara konularak mutfaklardaki yerini alıyor.

İmece usulü yapılıyor

Sumbas'ın Karaömerli Mahallesinde yaşayan Kamile Gökcan, AA muhabirine, pekmezin özellikle soğuk kış aylarında tahinle tüketildiğini belirtti.

Gökcan, bağlardan topladıkları üzümün zahmetli bir yolcuğun ardından pekmez olarak sofralara geldiğini ifade etti.

Meryem Özat ise kadınların her yıl bir araya gelerek ağustos veya eylül aylarında imece usulü üzüm pekmezi çıkardıklarını söyledi.