Bağcılar'daki engelli dalıcı dalış eğitim merkezi yetkilendirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye'nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olarak yetkilendirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli dalıcı dalış talimatının geçen yıl şubat ayında yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) harekete geçti. Engellileri su altının büyüleyici dünyasıyla buluşturacak dalıcı eğitmenleri için TSSF tarafından 14-15 Mayıs 2018'de Kocaeli'de engelli dalıcı eğitmen semineri düzenlendi.

Seminerde engelli bireylerin denizlerde ve uygun havuzlarda donanımlı dalış ve su altı etkinlikleri yapabilecek donanıma sahip olması için eğitmenlerin uyacakları kural ve standartlar anlatıldı. Sunumları fizyoterapist, psikolog ve özel eğitim uzmanlarının gerçekleştirdiği programda 1, 2 ve 3 yıldızlı dalış eğitmenlerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Başarılı olan eğitmenler engelli dalıcı eğitmen belgesine sahip oldu.

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Ferhat Yalgın'ın eğitmenlik yaptığı Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü adına TSSF'ye başvuruda bulunuldu.

İki denetleme sonunda imkanları yeterli bulunan, belgeleri tam olan ve eğitmen şartları da uygun görülen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Dalış Eğitim Merkezi, TSSF tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu. 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezinde, profesyonel dalgıçlar yetişecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dalış merkezinin başarısını tebrik ederek, "Engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz bu nokta bizi çok mutlu etti. İnanıyorum ki engelli çocuklarımız buralardan gerçek bir dalgıç olarak ayrılacak." ifadelerini kullandı.