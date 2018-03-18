Bağcılar'da sokak pazarlarına düzenleme

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, Sancaktepe ile Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Pazartesi ve Çarşamba günleri kurulan sokak pazarlarını Azerbaycan Dostluk Parkı içinde bulunan kapalı pazar alanına taşıyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Halk Meclisi Toplantısı’nda vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Modern pazar alanı"na taşınacağını söyledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapılan toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalle sakinleri gerek yaşadıkları sorunları anlatarak çözüm istedi ve gerekse hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkürlerini sundu. Pazar kurulduğu günlerde trafik probleminden gürültü kirliliğine kadar bir dizi olumsuzluklardan bahseden vatandaşların en büyük sıkıntısının sokak aralarındaki pazarlar olduğu ortaya çıktı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı konuşmada “Sancaktepe ile Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Pazartesi ve Çarşamba pazarlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan Dostluk Parkı içindeki kapalı pazar alanına taşıyoruz. Bu sayede pazarcılarımızın imkanlarını genişletirken mahalleyi de büyük bir yükten kurtarmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dostluk Parkı içindeki pazar alanında aynı zamanda 417 araçlık otopark da bulunuyor. Temiz ve geniş olan pazar yerinde tuvalet ve mescit de yer alıyor. Pazartesi ve Çarşamba günleri pazar alanı olarak hizmet verecek olan tesis diğer 5 gün de otopark olarak kullanılacak.

