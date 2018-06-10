Bağcılar'da ramazan coşkusu

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından Kirazlı Metro İstasyonu'nda düzenlenen ramazan etkinliklerine vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ramazan coşkusu ilk günkü gibi devam ediyor. Orucunu açan ilçe sakinleri, yanlarına eşlerini, çocuklarını, arkadaşlarını alıp Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'na gidiyor. Etkinlikler, çocuklar için düzenlenen eğlence programıyla başlıyor. Çocuklar kendilerine ayrılan bölümde, tiyatro gösterisi ve Hacivat-Karagöz izleyip ödüllü yarışmalara katılıyor. Bu sırada söylenen memleket ezgileri ve aşıkların atışmaları geceye renk katıyor. Yetişkinler de kitap, hediyelik eşya, yöresel yemek ve kıyafet satan reyonları geziyor.

Teravih namazının ardından ise etkinliklerin ikinci bölümü başlıyor. Tarihten edebiyata, sağlıktan ilahiyata kadar uzman isimler, konferans vermek için sahneye çıkıyor. Vatandaşlar da soru-cevap kısmında söyleşiye katılım sağlıyor.

Panayır yerine dönen alanda Osmanlı macunundan mısıra, dondurmadan kahveye ve pamuk şekerine kadar çok çeşitli yiyecek ile içecek bulmak da mümkün oluyor.

İftarda başlayan ve şölen havasında geçen ramazan etkinlik alanındaki hareketlilik sahur saatine kadar devam ediyor. Haftada bir akşam ise ilçe halkı aynı masada hep beraber sahur yemeği yiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "23 yıldır Bağcılar'da her anlamda dolu dolu bir ramazan yaşıyoruz. Rabb'ime şükürler olsun ki bu heyecanımızı hiç kaybetmedik, aksine her geçen yıl artırıyoruz. İlk günkü coşku son güne kadar devam ediyor. Bağcılarlılar, bu etkinliklerle tanıştılar, kaynaştılar ve bir oldular. İftardan sahura kadar bizleri yalnız bırakmayan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



