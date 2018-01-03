Bağcılar'da müzelere ilgi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çanakkale Zafer Müzesi'ni geçen yıl 67 bin 751, Taceddin Dergahı Müzesi'ni ise 35 bin 871 kişi ziyaret etti.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çanakkale Müzesi ve Taceddin Dergahı Müzesi yıl boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çanakkale Zafer Müzesi'ni geçen yıl 67 bin 751, Taceddin Dergahı Müzesi’ni ise 35 bin 871 kişi ziyaret etti. İki müzede de ziyaretlerin en yoğun olduğu ay ise İstiklal Marşı’nın kabul edildiği ve Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı mart ayı oldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete sunulan Şehitler Parkı ve Çanakkale Zafer Müzesi'nde orijinal Çanakkale savaş materyalleri, 11 adet realistik silikon heykel, Nusret Mayın Gemisi iç bölüm uygulaması, Gelibolu topoğrafyası, dokunmatik Çanakkale Şehitleri ekranı gibi uygulamaları bulunuyor. Müzede 99 yıl önce savaşta kullanılan bir evrak çantasının iç bölümünde bulunan ince örülmüş bir tutam saç da yer alıyor. Top mermileri, Çanakkale Aynalı Çarşı dekorasyonu ile siper alanları da ilgi görüyor. Müze, pazar günleri hariç haftanın altı günü açık.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, müzelere yoğun ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Tarihimizi unutmamak ve yaşatmak amacıyla açtığımız müzelerin boş kalmadığını görmek bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.





