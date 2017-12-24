Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift evlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift dünyaevine girdi.Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 1'inin yaşadığı ilçede...

24 Aralık 2017 Pazar 13:31
Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift evlendi
banner230

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift dünyaevine girdi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 1'inin yaşadığı ilçede son bir yıl içinde binlerce çift birbirine "evet" dedi.

Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesinde nikah işlemleri gerçekleştirilen ilçe sakinlerinden 235'i Suriye, Almanya, Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu kişilerle hayatını birleştirdi.

İlçede geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22'ncisi düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın kıydığı nikahla 25 çift dünya evine girdi.

Dünyaevine giren çiftlerin çeşitli ev eşyaları da Bağcılar Belediyesi tarafından karşılandı.

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar BelediyesiNikah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim