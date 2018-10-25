Bağcılar'da bin 58 kişi istihdam edildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi ile İŞKUR'un ortaklaşa düzenlediği program kapsamında 6 yılda bin 58 kişi farklı sektörlerde istihdam edildi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2012 yılında kurulan Kariyer Merkezi, istihdam seferberliği çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kariyer merkezine kayıt yaptıran işsizler branşlarına uygun işlere yönlendiriliyor. Ayrıca isteyenler "www.bagcilarkariyer.com" üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Merkez sayesinde, özellikleri ve nitelikleri belirlenen işsiz gençler, işverenlerle buluşturuluyor. Belirlenen tarihlerde Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda iş arayanlar ve işçi arayan firma yetkilileri yüz yüze görüşüyor. Adaylar, yetkililere hangi iş alanında çalışabileceklerini ve sahip oldukları sertifikalarla ilgili bilgi veriyorlar. Gerçekleştirilen görüşme kapsamında firmalar anlaştıkları kişileri işe alıyor. Toplantılarda tanınmış firmalardan temsilciler de yer alıyor.

- "İş veren firmalarımızla iş arayan hemşehrilerimizi buluşturuyoruz"

Projenin uygulanmaya başlamasının ardından geçen 6 yıl içinde tekstilden temizliğe; sekreterlikten şoförlüğe kadar farklı branşlarda 1058 kişi işe yerleştirildi. İş alım ve personel tanıma sürecinde yapılan görüşmeler iş arayan kişilerin meslek tercihleriyle ilgili gerçeği de ortaya çıkardı.

Kayıtlara göre lise mezunu erkeklerde en çok tercih edilen işlerin başında büro memurluğu geliyor. Lise mezunu kadınlarda önceliği hasta kayıt kabul elemanlığı alırken onun peşinden büro memurluğu, danışma, sekreterlik ve çağrı merkezi geliyor. İlkokul mezunu kadın ve erkekler ise ilk sırada temizliği ve ardından şoförlük ve depo elemanlığını tercih ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kariyer Merkezimizde hayırlı işlere imza atıyoruz. İşveren firmalarımızla iş arayan hemşehrilerimizi buluşturuyoruz. Yüz yüze yaptıkları görüşmeler neticesinde firmalarımız aradıkları şartlara uyanları istihdam ediyor. İşsiz vatandaşımızın kalmamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



