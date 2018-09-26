Bağcılar'da 4 bin 644 sokak hayvanına kuduz aşısı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde 5 yılda 4 bin 644 sokak hayvanına kuduz aşısı uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2007'de hizmete açılan Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi, sokak hayvanlarının bütün gereksinimlerini karşılıyor.

Beslenmeden sahiplendirilmeye kadar kedi ve köpeklerle yakından ilgilenen veterinerler, özellikle sıcak kanlı hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalık olan kuduz konusunda hassas davranıyor.

Barınak içindeki klinikte bakımı, teşhisi ve muayenesi tamamlanan sokak hayvanlarına, daha sonra kuduz aşısı yapılıyor.

Barınma merkezinde 2014'ten bugüne kadar 2 bin 901'i köpek ve bin 743'ü kedi olmak üzere 4 bin 644 sokak hayvanının kuduz aşısı yapıldı. Aşılanan hayvanlar işaretlenerek kayıt altına alındı.

Binlerce hayvanı aşılayan barınakta görevli veterinerler, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla tehlikeli sonuçları olan kuduz hastalığına dikkat çekti.

Hastalığın hem hayvanlar hem de insanlar için öldürücü özellik taşıdığını belirten veteriner hekim Yunus Giray Özarslan, "Kendimizi ve hayvan dostlarımızı kuduzdan korumanın en etkili yolu kuduz aşısıdır. İhmal etmeyelim." uyarısında bulundu.



