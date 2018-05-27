Bağcılar'da 1500 kişi aynı sofrada sahur yaptı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen sahur programına bin 500 kişi katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kirazlı metro istasyonu etkinlik alanında iftar sonrası düzenlenen eğitim ve eğlence içerikli sunumlar sırasında alanda sahur yapılacağı anons edilerek bütün vatandaşlar davet edildi.

Gösterilerden sonra yağmurlu havaya rağmen sahur organizasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar evlerine gitmedi. Kimi stantları gezerek kimi hemşehri derneklerinde sohbet ederek, çocuklar da akranlarıyla oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise alana masalar ve sandalyeler kurulduktan sonra misafirler yerlerini aldı.

Sahur programında konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar'da ramazan ayının çok keyifli geçtiğini aktararak, "Beraber yaptığımız bu sahurla ramazanı manevi anlamda gerçekten yaşıyoruz. Ramazan rahmetin, bereketin bol olduğu bir ay. Hepimizin burada bu saatte beraber olması bizim için büyük bir mutluluk. Bu akşam gerek iftar gerek sahur organizasyonlarında emeği geçen belediye başkanımızın şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, "Ramazan güzel başladı güzel gidiyor. Bağcılar'daki gönül sofralarımızı farklı mekanlarda hemşehrilerimizle birlikte kurmaya devam ediyoruz. Bugün de sahur programında bir araya geldik. Alan çok güzel görünüyor. Maşallah çok güzel bir tablo. Bağcılarlılar bu saatte aynı sofrayı paylaşarak 'Bir ve beraberiz' mesajı verdi." ifadelerini kullandı.