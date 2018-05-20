Bafra koyunları yetiştiricileri sevindirdi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından hazırlanan "Geri Dönüşlü Bafra Koyunu Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında dağıtılan Bafra koyunları, ikiz, üçüz ve dördüz doğum yaparak yetiştiricinin yüzünü güldürdü.

Hayvancılığı bırakmış köylülerin yeniden yetiştiriciliğe dönmesi için ekim ayında 5 kişiye dağıtılan 1'er koç ve 29'ar koyun, yüksek doğurganlıklarıyla üreticiyi mutlu etti.

Tarım Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Ulutaş, Elmalı köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi Doğuş Holding'in desteğiyle "canlı hayvan esasına dayalı mikro hayvan kredisi" kapsamında değerlendirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında 150 Bafra koyununu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Gökhöyük Tarım İşletme Müdürlüğünden getirdiklerini ifade eden Ulutaş, "Daha önce hayvancılık yapan ve bırakan kişileri yeniden üretime katmak için Elmalı köyünde 5 yetiştiriciye kişi başına 30'ar hayvan verdik. Ekim ayında verdiğimiz koyunlardan 110'u doğum yaptı. Hayvan başına iki tane olmak üzere 220 civarında da kuzumuz var." dedi.

Ulutaş, Bafra koyununu "yerli hayvan fabrikası" gibi gördüklerini anlatarak, "Yerli Romanov şeklinde de adlandırılabilir. Bunlar Türkiye'nin kendine has Bafra koyun ırkı olup bir batında ortalama 2 yavru veren yerli bir koyun ırkımızdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, aslında koyun sayısını artırmaktan ziyade koyun başına daha fazla yavru veren bu tür hayvanların yetiştiricilere dağıtılmasında büyük fayda olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yetiştirici Ahmet Avşar da "İkiz, üçüz ve dördüz doğuran koyunlarımız oldu. Tabiri caizse ayaklı fabrika diyelim. Bütün çiftçi arkadaşlarımıza tavsiye ederiz." diye konuştu.

Mehmet Bedirhan da Ulutaş'ın vasıtasıyla 30 Bafra koyunu aldıklarını aktararak, "15 koyun üçüz doğurdu, iki tane dördüzüm var, diğer koyunlar ise ikiz doğurdu. 23 koyundan 60 kuzum var. Süt oranı olarak ikizi mükemmel besliyor, üçüzü ise doyuruyor, dördüzde ise biraz zorlanıyor." diye konuştu.