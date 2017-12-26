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BAE Dışişleri Bakanı Zayed'e "Fahreddin Paşa" tepkisi

- AK Parti'li üniversite öğrencileri, Medine müdafisi Fahreddin Paşa ile ilgili tepki çeken sosyal medya paylaşımlarını kınadı

26 Aralık 2017 Salı 14:23
BAE Dışişleri Bakanı Zayed'e
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ANKARA (AA) - AK Parti'li üniversite öğrencileri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Medine müdafisi Fahreddin Paşa aleyhindeki sosyal medya paylaşımlarını kınadı.

Hacettepe Üniversitesi AK Parti Üniversite Birimi (ÜNİAK) öncülüğünde Beytepe Kampüsü girişinde toplanan öğrenciler, Fahreddin Paşa ve şehitlerin ruhuna fatiha okudu.

ÜNİAK Teşkilatlanma Başkanı Fatih Ay, yaptığı açıklamada, Zayed'in Fahreddin Paşa ile ilgili tepki çeken sosyal medya paylaşımlarını kınadıklarını ifade etti.

Söz konusu paylaşımların, Fahreddin Paşa'nın fedakarlık ve kahramanlıklarını yeniden hatırlatma ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Ay, "Çocuklarına miras olarak Mescid-i Nebevi'yi temizlerken kullandığı 'süpürge dalı' ile bir 'sünger parçasından' başka bir şey bırakmayan şanlı komutana asılsız iftiralarda bulunan küstah bakanın bu söylemlerinin sebebi İslam'ın hizmetkarı olan atalarımızın mücadeleleri ve yüce milletimizin yüz yıllardan beri süregelen kahramanlıklarından dolayı duyduğu kıskançlıktır." dedi.

Ay, tarihin o zorlu günlerinde "Ben ölürüm de Medine-i Münevvere'yi gavura teslim etmem" diyen ve ordusuyla birlikte aylarca çekirge yiyerek Haremeyn-i Şerifeyn'i müdafaa eden Fahreddin Paşa'yı asla unutmayacaklarını kaydetti.

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AK Parti Gençlik KollarıBirleşik Arap EmirlikleriFahreddin PaşaHacettepe ÜniversitesiŞeyh Abdullah Bin ZayedÜNİAKÜNİAK Teşkilatlanma Başkanı Fatih Ay
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