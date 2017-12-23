Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa ismi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk toplantısında alınacak kararın ardından, BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilecek.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:15
BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa ismi
banner230

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilecek.

Fahreddin Paşa'nın kahramanlığı tarihi belgelerdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye sert yanıtCHP Parti Sözcüsü Tezcan: Bu densizliği şiddetle kınıyoruzProf. Dr. Ortaylı: Birleşik Arap Emirlikleri veziri kantarın topuzunu kaçırıyor'Fahrettin Paşa savunurken Zayed'in dedeleri ajanlık yapıyordu''Fahrettin Paşa olmasa kutsal emanetler Avrupa'da sergileniyordu'BAE'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğüne, BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'ndeki 613. sokağın adının "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilmesi için hazırlık yapılması talimatı verdi.

Sokağın ismi, gerçekleştirilecek ilk Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla değiştirilecek. Meclis kararının ardından "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelası, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa asılacak.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Muhabir: Sinan Uslu

Anahtar Kelimeler:
BAEBirleşik Arap EmirlikleriFahreddin Paşa SokağıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim