Babayla kurulan güven ilişkisi çocuk gelişimini olumlu etkiliyor

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Psikolog ve Aile Danışmanı Begüm Çayır, çocukların anneleriyle olduğu kadar babalarıyla da bağlılık ve güven ilişkisine ihtiyaç duyduklarını belirterek, babayla kurulan güven ilişkisinin çocuk gelişimini olumlu etkilediğini ifade etti.

Çayır, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ebeveynleriyle, özellikle de baba ile olan ilişkilerinin güven, ilgi ve sevgi açısından yetersiz olmasının tüm hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek adımlara zemin hazırlayabileceğini aktardı. Babayla sağlıklı bir ilişkinin çocuklara pek çok avantaj sağladığına değinen Çayır, "Çocuklar anneleri ile sevgiyi, güvenmeyi, baba ile de toplumsallaşmayı, yani kurallara uymayı, paylaşmayı ve problem çözmeyi öğreniyor. Bu sebeple çocukların babalarıyla olan ilişkileri, onların sosyal yaşam kavramlarını geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kız çocuğunun annesiyle ve erkek çocuğun babasıyla özdeşleşmesinin çocuğun cinsel gelişimi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Çayır, "Bu sağlıklı iletişimle birlikte çocuk da sağlıklı bir cinsel kimlik ediniyor. Özellikle kız çocukları için, babaları hayatlarında tanıdıkları ilk erkek oluyor. Bu nedenle baba ile kurulan ilişki gelecekte karşı cinsle kurulacak ilişkilerin şeklini ve kalitesini belirliyor. Eğer baba çocuğuyla ilgili ve iletişimi iyiyse, ileride çocuğun insanlarla olan ilişkileri de iyi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anneyle daha çok zaman geçiren çocuk için babanın ilgisinin yeni bir deneyim alanı sağladığını ifade eden Çayır, şunları kaydetti:

"Çocuk babadan da birçok şey öğrenmeye başlıyor ve bunların hepsi çocuğun zeka gelişimine olumlu yönde katkı sağlıyor. Çocuk bu iyi ve olumlu ilişki sayesinde hem okul, hem de iş ve sosyal hayatında daha başarılı oluyor. Çocukların gözünde çok güçlü ve akıllı olan babayla ilişkinin kalitesi, aynı zamanda çocuğun özgüveni yüksek ve kendini rahat ifade edebilen bir yetişkin olmasını destekliyor.



Bunun yanında babayla kurulan iyi ilişkiler hem çocuklukta, hem de yetişkinlikte psikolojik problemlere karşı koruyucu etki sağlıyor. Babanın çocuğuna karşı olan sevgisi ve verdiği güven, psikolojik olarak çocuğun kendisini daha iyi ve güçlü hissetmesine yardımcı oluyor."

