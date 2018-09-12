KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık F.D. ve avukatı ile sanığın annesi N.D. hazır bulundu.

İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen sanığın ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor, dosyaya konuldu.



Sanık F.D, savunmasında, olay günü babasının annesine küfrettiğini ve annesinin bu duruma çok üzülerek ağladığını söyledi.

Annesini komşuya gönderdikten sonra tartıştığı babasına yumruk attığını anlatan F.D, "Daha sonra evin mutfağından bıçağı alarak babamın yanına geldim. Kendisini bıçakladım. Çok pişmanım." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

- Olay

18 Ocak'ta Serçeönü Mahallesi'nde ikamet eden F.D. ile babası H.D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle F.D, babasını bıçaklayarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.