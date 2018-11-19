Babasını bıçaklayarak öldüren sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren sanığa, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Furkan Değirmenci (23), sanığın annesi mağdur Nebahat Değirmenci ve ağabeyi mağdur Mehmet Ali Değirmenci ile avukatları hazır bulundu.

İstanbul 3. ve 4. İhtisas Adli Tıp Kurumlarından gelen ve sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirtilen rapor dosyaya konuldu.

Sanık avukatı rapora itiraz ederek, müvekkilinin nadir görülen "huntington" hastası olduğunu belirterek, bu raporu kabul etmediklerini, yeniden sinir hastalıkları uzmanından rapor alınması talebinde bulundu.

Sanığın annesi Nebahat Değirmenci, oğlundan şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Olan oldu, eşimi kaybettim, çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Şikayetçi değilim." diye konuştu.

Sanık Değirmenci, çok pişman olduğunu belirterek, "O an nasıl yaptım, o cinneti nasıl yaptım, onun şokundayım. Çocukluğumdan beri hep korkuyla, endişeyle yaşadım. Aileme ve anneme bir şey olacak korkusuyla yaşadım. Çok pişmanım, kimseye zarar verecek birisi değilim, iyi bir insanım." diye konuştu.

Furkan Değirmenci'ye "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ağır tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 15 yıla indirdi.

Serçeönü Mahallesi'nde 18 Ocak'ta Furkan Değirmenci, aile bireylerine sürekli şiddet uygulayan babası Hamza Değirmenci (52) ile tartışmıştı. Çıkan kavgada Değirmenci babasını bıçaklayarak öldürmüştü.