Babasını bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir kişi annesine bakmadığı iddiasıyla babasını bıçakla yaraladı.Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gelen D.Ş. (29), yatarak tedavi gören ve bakıma muhtaç annesine iyi bakmadığı...