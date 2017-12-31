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Babaoğlu ve Tüfekci Seydişehir'de muhtarlarla buluştu

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Seydişehir’de muhtarlarla bir araya geldi. Babaoğlu ve Tüfekci, Seydişehir Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantıyla muhtarlardan...

31 Aralık 2017 Pazar 12:39
Babaoğlu ve Tüfekci Seydişehir'de muhtarlarla buluştu
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KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Seydişehir’de muhtarlarla bir araya geldi.

Babaoğlu ve Tüfekci, Seydişehir Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantıyla muhtarlardan sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Tüfekci, toplantıda yaptığı konuşmada, mahallelerin sorunlarını en iyi bilen kişilerin muhtarlar olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden sizi çok önemsiyoruz. Köylerdeki gözümüz kulağımız sizsiniz. Siz bize aktaracaksınız ki biz bileceğiz. Sık sık sizlerle istişare ediyoruz. Bir ihtiyaç varsa yerinde görmek daha önemli bizim için." dedi.

Babaoğlu ise çiftçilerle de bir araya geleceklerini belirterek, "Buralardan çıkan sonuçlarla notlarımızı alıp çiftçilerimiz için tarım için en iyi olan ne ise çalışmalara devam edeceğiz. Tüm mahallelerimizin gölet taleplerini tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
BabaoğluMuhtarSeydişehirTüfekci
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