Babanın kızına son görevi

KONYA (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden, Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in 16 yaşındaki kızı Sümeyra Güller, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Güller'in naaşı, babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracıyla merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisi'ne getirildi. Bu sırada genç kızın babası Hasan Hüseyin Güller ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Taziyeleri kabul eden baba Güller, daha sonra kızının cenaze namazını kıldırdı.

Cenaze namazının ardından Güller'in naaşı Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Güller'in ailesi ve yakınları, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

Bandırma-Çanakkale kara yolunun Edincik Kavşağı mevkisinde, dün Seyhan Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale kültür turu kapsamında Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan 33 YF 533 plakalı otobüs ile 10 PJ 443 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 48 kişi yaralanmıştı.