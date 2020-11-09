Babam Sinema Filmi Bu akşam ATV'de Canlı İzle 9 Kasım 2020

Babam - Yerli Sinema

Yusuf Tunalı, sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf, içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

SAAT 22.05 BAŞLAYACAK OLAN BABAM SİNEMA FİLMİ

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