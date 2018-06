Babalar Günü'ne doğru

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 17 Haziran Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, aile kurumunun çekirdeği babaların aile fertlerinin eğitiminden, sağlığa kadar geniş bir alanda yaşamsal gereksinimlerinin karşılanmasında çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Babaların, Toplumsal değerlerin yaşatılmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı ve otorite gibi hayati değerleri, yetiştirdikleri çocuklar aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarmada etkin bir rol üstlendiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda ailenin korunması ve yaşatılması için, her türlü özveriyi gösteren ve her konuda çocuklarına model olan babalarımıza sadece bu özel günde değil, her zaman saygı duymamız geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum."