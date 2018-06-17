SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan, hayat boyunca evlatları için hem maddi hem de manevi anlamda desteğini esirgemeyen babaların ailenin sorumluluğunu üzerinde taşıyan ve iyi şartlarda yaşam için büyük mücadele veren gurur kaynakları olduğunu belirtti.

Babalar Günü'nü tebrik eden Otyatmaz, mesajında, "Tüm bunların yanı sıra Sivassporlu babalar içlerindeki Sivasspor sevdasını çocuklarına aşılayarak Sivasspor'un geleceğini inşa ediyorlar. Her geçen gün taraftar sayımızın artmasına büyük katkı sunuyorlar. Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm babaların Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür, bugün hayatta olmayan babalara ise yüce Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.