ANKARA (AA) - Kahramankazan’da şehit babaları, Babalar Günü'nde çocuklarının mezarını ziyaret ederek dua etti.

Hakkari’de 2010 yılında Babalar Günü'nde şehit olan Piyade Komando Çavuş Yusuf Pazar’ın babası Yaşar Pazar ile 2016 yılında Hakkari’de şehit olan İstihkam Komando Er Tunahan Doktur’un babası Mustafa Doktur şehitlikteki çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.

15 Temmuz’da Akıncı Hava Üssü'nde şehit olan Ömer Takdemir’in babası Nihat Takdemir de oğlunun Yakuphasan Mahallesi'ndeki mezarında dua etti.

Baba Yaşar Pazar, özel günlerde hüzün ve gururu birlikte yaşadıklarını belirterek, "Şehitlik artık bizim ikinci evimiz. Her fırsatta geliyor, burada vakit geçiriyoruz. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, devletimize zeval düşmanlarımıza da fırsat vermesin." dedi.

Şehit babası Mustafa Doktur da "Oğlum Tunahan her Babalar Günü gelir, elimi öperdi. O şimdi aramızda yok belki ama yüreğimizde her an yaşatıyoruz onu. Bugün yine Babalar Günü ve bizler bu kez çocuklarımızı ziyarete geldik." diye konuştu.