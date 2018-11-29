Babaannesini öldüren sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 6 yıl önce babaannesini öldüren sanığa, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fadime Boraze ve avukatı hazır bulundu.

Fadime Boraze, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Olay günü babaanneme yardım ettim. O gün yardım etmeseydim, ömür boyu vicdan azabı çekecektim. 7 sene boyunca sürekli üzerime geldiler, iftira atıldı. Suçu işlemedim, gerçek katillerin bulunmasını istiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Boraze'ye, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki evinde 28 Nisan 2012'de balta ve bıçak darbeleriyle öldürülen 82 yaşındaki Penbe Boraze'nin cinayet zanlısının bulunması için çalışma başlatmış, olay yeri inceleme ve Kocasinan Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekibin çalışması neticesinde, kadının torunlarından Fadime Boraze (24) 16 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki ifadesinde, dedikodularını yaptığı için babaannelerini kız kardeşiyle öldürdüklerini itiraf eden Fadime Boraze, mahkemece tutuklanmıştı.

Kadının diğer torunu R.K'nin ise cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği belirlenmiş, dosyası tefrik edilmişti.