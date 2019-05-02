"Baba Destek Eğitimi Programı"nı tamamlayanlar sertifikalarını aldı

ANKARA (AA) - Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile Keçiören Mecidiye İlkokulu iş birliğindeki "Baba Destek Eğitimi Programı"nı başarıyla tamamlayan babalara sertifikaları verildi.

Keçiören Mecidiye İlkokulundaki törende konuşan okul müdürü Ensar Yiğit, çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve psikolojik gelişim süreçlerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Programın 14 oturumdan oluştuğunu ve iki oturumda da annelere eğitim verildiğini belirten Yiğit, "Babalarımız burada bilgilerini artırdılar ve iletişim becerilerini geliştirdiler. Yani babalığın daha çok farkına vardılar." diye konuştu.

BADEP eğitmeni Umut Yaşar Göç ise annelerin talebi üzerine gerçekleştirilen eğitimlerin ilgi gördüğünü ifade etti.

Göç, programın yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de uygulandığın ifade ederek, "Yıllar içerisinde 60 bine yakın baba bu eğitimden faydalandı. Bizim eğitimimiz Türkiye'ye özgü bir eğitim. Yani herhangi bir yurtdışı örneğini alıp uyguladığımız bir eğitim değil. Tamamen bizim kültürümüze uygun bir program." dedi.

Konuşamaların ardından program kapsamında eğitim alan babalar, kep takıp sertifika aldı.