Baba 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 1. ilk bölümde...

Show Tv ekranlarının yeni haftada başlayan dizi projelerinden birisi olan Baba yayınlandı. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine toplayan Baba dizisi seyirciler tarafından çok sevildi. İlk bölüm tekrarlarını ise izlemek isteyen izleyiciler soluğu haber50.com adresinde aldı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Baba 1.Bölüm İzle

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Baba'yı izleyiciler Show Tv ekranlarından canlı olarak izleyebilir.

Baba 1.Bölüm Tekrarı İzle

Baba dizisinin ilk bölüm tekrarları dizinin ilk bölümü tamamlanır tamamlanmaz haber50.com sayfasında olacak.

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Baba'nın 1. Bölümünde neler olacak?

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

Emin, alzheimer olduğunu öğreniyor...

Baba'nın 1. Bölümünde; Kurban kesilirken bıçak kelimesini unutan Emin, birkaç kez daha unutkanlık yaşayınca tamirhanesine girip eşya isimlerini saydı. Daha sonra Resmiye'nin hayalini gören Emin, doktor arkadaşına başvurdu. Yapılan testler sonucunda Emin, alzheimer olduğunu öğrendi.

Baba 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baba 2. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...