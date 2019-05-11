Azmiyle engellilere örnek oluyor

ANKARA (AA) - Yüzme sporunda 12 madalyası bulunan otistik Ali Batıhan Oğuz, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde aldığı eğitimle Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumayı da öğrendi .



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi üyelerinden 22 yaşındaki Oğuz'un, yüzme dalında elde ettiği derecelerin yanı sıra sanatsal çalışmalarda da ilerleme gösterdiği belirtildi.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen yarışmalarda tüm engelleri aşarak başarıya kulaç atan Oğuz'un, farklı stillerde 12 madalyası bulunduğu vurgulanan açıklamada, Oğuz'un Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde aldığı özel eğitimle Ku'ran-ı Kerim'i Arapça okumayı öğrendiği kaydedildi.

Oğuz'un çini ve takı tasarımıyla ebru sanatıyla da ilgilendiğine işaret edilen açıklamada, eserlerinin çeşitli sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunulduğu bildirildi.

- "Bu merkezin kapısı engellilere tamamen açık"

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nin oğlunun sosyal gelişimine büyük bir katkısı olduğunu belirten Baba Harun Oğuz, "Oğlum burada aldığı özel eğitimlerle sanatsal faaliyetlere yöneldi. Ortaya koyduğu ürünler kendine olan özgüvenini arttırdı. Öfke nöbetlerinde azalma olduğunu gözlemledik. Tüm yaşantısına olumlu bir katkı sağladı. Gönül rahatlığıyla, severek geliyoruz. Bu merkezin kapısı engellilere tamamen açık." ifadelerini kullandı.

Kuşcağız Aile ve Yaşam Merkezi Engelliler ve Yaşlılar Lokali yöneticilerinden Berrin Altuncu ise “Sevginin gücüne inanarak bu yola çıktık. Ortaya çıkan başarılarla bunun karşılığını alıyoruz. Çini oldukça ağır ve zor bir sanat olmasına rağmen Ali kısa sürede çok güzel ürünler ortaya koydu. Özel çocuklarımızın bu tarz uğraşlarda başarılı olması oldukça zor ama Ali zoru başaran bir çocuk." değerlendirmesinde bulundu.

