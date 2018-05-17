"Azim" Murat Arık'ın yaşam felsefesi oldu

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de 22 yıl önce mezun olduğu hukuk alanına yönelen 51 yaşındaki bedensel engelli Murat Arık, eşinin yardımıyla stajını tamamlayarak avukatlık yapmaya hazırlanıyor.

Tıp dilinde bebeklik ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketleri ile kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen nörolojik bozukluk olarak adlandırılan Serebral Palsi (beyin felci) hastası Arık, "insan isterse her şeyi başarır" felsefesini şiar edinerek, iş azmiyle herkese örnek oluyor.

Beyin felciyle dünyaya geldiği için kafasını çeviremeyen Arık, 22 yıl önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Arık, hukuk eğitimi aldıktan sonra 1998 yılında Anadolu Üniversitesi (AÜ) kütüphanesinde başladığı uzmanlık görevini 22 yıl sürdürdü. Bu süre içinde AÜ Fen Edebiyat Fakültesini bitiren Arık, aynı alanda yüksek lisansını da tamamladı.

Bedensel engelli Arık, emekli olduktan sonra çalışma azmini kaybetmemek için 22 yıl önce hayalini kurduğu avukatlık mesleğini yapmaya karar verdi. Bunun için gerekli stajı tamamlamak için girişimde bulunan Arık, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde stajyer avukat olarak davaları takip ediyor.

Murat Arık, yaşamında olduğu gibi stajında da eşi Zehra Arık'ın yardımıyla tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelip, gerekli çalışmaları yapabiliyor.

- "Eşim benim elim ayağım"

Arık, AA muhabirine, yaşama sevincini ve iş azmini eşine borçlu olduğunu anlattı.

Neredeyse tüm gün eşinin hep başucunda olduğunu belirten Arık, "O benim elim, ayağım, kolum, bacağım. Davalara da derslere de birlikte giriyoruz. Zaten benimle edindiği bilgilere bakacak olursak o da yarı avukat oldu sanırım." dedi.

- "Okumak sonsuz bir eylem"

"Okumaktan ve öğrenmekten vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullanan Arık, şunları söyledi:

"Avukatlık mesleğini seçme sebebim de buydu. Okumak sonsuz bir eylem. Avukatlık da bir bakıma okumak demektir. Bundan sonraki eğitim hayatım da bu mesleğin inceliklerini okumakla geçecek. Büyük büyük hayaller kurmadım, kurmuyorum. İnsanca yaşayacak şartları oluşturmak için çalışıyorum. Adliyede geçirdiğim zaman dilimi beni heyecanlandırıyor. Eskişehir Adliyesi çalışanlarına minnettarım. Bana engelli olduğumu hissettirmediler. Herkes yardımcı oldu. İnşallah 3 ay sonra adliye stajım bitecek. Yaklaşık 9 ay sonra da cübbemi giyeceğim. Eğer sesimi duyan varsa, engellerin kafada olduğunu söylemek istiyorum. İnsan isterse her şeyi başarır."

- "Eşim çok zeki bir adam"

Murat Arık ile yaklaşık 4 yıl önce tanışan ve 2,5 yıl önce evlenen Zehra Arık da güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, "Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra hemen adliyeye geliyoruz. Dosyaları ben tutuyorum ve sayfalarını çeviriyorum. Eşim de okuyor. Staj için dersler var beraber giriyoruz. Akşam da evimize dönüyoruz. Ben de Murat'ın yanında avukat gibi oldum. Murat sürekli öğrenmeye çabalayan biri. Eşim çok zeki bir adam maşallah." diye konuştu.