Azerbaycanlı Türkiye mezunları Bakü'de buluşuyor

ANKARA (AA) - Türkiye mezunu Azerbaycanlılar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Mezunları Programı" kapsamında 14 Kasım'da Bakü'de buluşuyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, program çerçevesinde Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunlar bir araya geliyor.

Açıklamada, "Bölgesinde eğitim üssü haline gelen Türkiye, 'Türkiye Bursları' programıyla dünyanın dört bir yanından öğrencilere yükseköğrenim alanında eğitim fırsatı sunuyor. YTB, ülkelerine dönen mezunları yalnız bırakmıyor, mezun buluşmaları programları düzenleyerek irtibatları kuvvetlendirirken, siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilere de katkılar sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

YTB koordinasyonunda 2011 yılından beri 5 bin Azerbaycanlı öğrencinin burslar kapsamında eğitim aldığı belirtilen açıklamada, halihazırda 17 bin Azerbaycanlının Türkiye'deki eğitimine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycanlı Türkiye mezunlarının 14 Kasım'da Bakü'de bir araya geleceği ifade edilen açıklamada, geçen yıl başlatılan "Türkiye Mezunları Programı" kapsamında şimdiye kadar 30 ülkede, 36 farklı şehirde 50 mezun buluşması düzenlendiği bildirildi.



