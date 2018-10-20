Azerbaycan Milletvekili Paşayeva'nın Kırıkkale ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

Kırıkkale Medya ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenecek konferansa katılmak için kente gelen Paşayeva, Kırıkkale Konuk Evi'nde Vali Haktankaçmaz ve Başkan Saygılı ile bir süre sohbet etti.

Paşayeva, burada yaptığı konuşmada, ziyaretin Türk kardeşliği ve birlikteliği adına önemli olduğunu belirterek, bu tür buluşmaların artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Saygılı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Paşayeva'nın tüm Türk dünyasında herkes tarafından bilinen önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Kendilerini kentte ağırlamaktan memnun olduklarını belirten Saygılı, "Bu tür kardeşlik ve birlikteliklerimiz çok daha sık olmalı ki tüm dünya bizim birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu görmeli. Bugün burada bu güzel buluşmada emeği geçen kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Paşayeva ve beraberindekiler, daha sonra Kırıkkale Büyük Şehir Parkı'nı gezdi.