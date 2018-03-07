Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye baro birlikleri arasında anlaşma

ANKARA (AA) - Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye baro birlikleri arasında işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla üçlü bir anlaşmaya imza atıldı.

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklama göre, TBB öncülüğünde 2016'da kurulan Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliğinin (TÜRK-AV) Yönetim Kurulu Toplantısı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapıldı.

Toplantıda, TÜRK-AV Kurucu Genel Başkanı ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kazakistan Adalet Bakanı'nın avukatlığın sorunlarına, hukuk devletinin geliştirilmesine ilişkin TÜRK-AV'a yazdığı davet mektubu hakkında yönetim kurulunu bilgilendirdi.

TÜRK-AV Yönetim Kurulu, bu davet üzerine kısa sürede Kazakistan Adalet Bakanı'ndan randevu alınarak bir çalışma ziyareti yapılmasına karar verdi.

Toplantıda ayrıca Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının, özellikle Çin'in, ticaretinin bir kısmını bu hat üzerinden yürüteceği dikkate alınarak, üç ülke açısından önemi vurgulandı.

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye baro birlikleri arasında işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla üçlü bir anlaşma imzalandı.







- Rusya'nın tam üyelik talebi

TÜRK-AV Yönetim Kurulu Toplantısı nedeniyle Tiflis'e gelen Rusya Federasyonu Avukatlar Odası Temsilcisi Vakhtang Fedorov, Rusya'nın gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçmek istediğini ifade etti.

23-24 Mart'ta Ankara'da yapılacak TÜRK-AV Genel Kurulu'nda, Rusya Federasyonu Avukatlar Odası'nın tam üyeliğinin karara bağlanması bekleniyor.





- Feyzioğlu: "İlişkilere zarar verir"

Açıklamaya göre toplantı sonrası gazetecilere görüş bildiren Metin Feyzioğlu, Türkiye'ye iade talebi bulunan bir FETÖ sanığının, Gürcistan mahkemesince serbest bırakılma kararını kınadı.

Feyzioğlu, "Türkiye ve Gürcistan bu kadar iyi ilişkiler içindeyken, hiçbir gerekçe olmaksızın, ilgili kişinin Türkiye'ye iadesine ilişkin talebin sonuçsuz bırakılması ilişkilere zarar verir. Bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.