Aytemiz Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye Etabı'na sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran hizmetleriyle öne çıkan Aytemiz, 1-2 Eylül'de Afyon’da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası’na sponsor oldu.



Aytemiz açıklamasına göre, Motorcu Dostu İstasyon Projesi ile başlayan ve trafikte empati hareketi ile devam eden "Motorcu Dostu Trafik" kurumsal sorumluluk projesi, Türkiye çapında etkinliklerine devam ediyor.

Aytemiz, şimdi de Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye etabına sponsoru oldu. 80 ülkede canlı izlenen, 180 ülkede yarış başına 802 milyon küresel görüntüleme ile motor sporlarının en gözde organizasyonu olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of TURKEY) 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek. Yarış, bugün başlayan "MOTOFEST" etkinliğinin de en önemli parçası.





- Asil Özbay yollara dair hikayelerini paylaşıyor





Motosiklet kullanıcılarına olan desteğine, Dünya Motokros Şampiyonası sponsorluğuyla devam eden Aytemiz, etkinlik alanındaki standında, ziyaretçilere aynı zamanda eğlendiren aktiviteler de sunarak, motosiklet severlerle bir kez daha buluşacak.

Motorcu Dostu Trafik projesi kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde hikayelerini paylaşan kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, 1 Eylül Cumartesi 14.45’te Aytemiz standında motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelecek. Bugüne kadar yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı Motorcu Dostu Trafik gezici etkinliklerinde Özbay, yollara dair hikayelerini, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken konuları, güvenli sürüş tekniklerinin ve güvenlik donanımlarının hayati önemini paylaşıyor.



30 Ağustos-02 Eylül'de yapılacak Uluslararası Afyonkarahisar Motosiklet Festivali’nde Demir Demirkan (31 Ağustos Cuma), Ceza (1 Eylül Cumartesi) ve Athena (2 Eylül Pazar) konserlerinin yanı sıra 20’ye yakın çeşitli spor etkinliği de düzenlenecek.





- "Güvenli sürüş eğitimlerine de devam ediyoruz"





Türkiye’de motosikletlileri bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını hatırlatan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının trafikte hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini söyleyen Eke, şunları kaydetti:

"Türkiye’de ilk kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın sponsorlarından biri olarak, motorcu dostlarımız ile bu platformda da bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi 'Motorcu Dostu İstasyon' projesinin bir ileri aşaması olarak 'trafikte empati hareketi' ile 'Motorcu Dostu Trafik' kurumsal sorumluluk projesini hayata geçirdik.

Trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması hedeflediğimiz projemizin gezici etkinliklerinde, şu ana kadar 11 ilde binlerce kişiye ulaştık, öte yandan İstanbul Anadolu yakasında bulunan eğitim alanımızda güvenli sürüş eğitimlerine de devam ediyoruz. Hedefimiz birçok farklı platformda motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelerek Türkiye çapında bu konuda kalıcı bir fayda sağlayarak farkındalık yaratmak."



İlk defa böylesi büyük bir sportif organizasyonda herkesin bir arada olduğunu ifade eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da, "Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) gibi önemli bir organizasyonu ilk kez Afyonkarahisar’da yapacağız. En büyük arzumuz ülkemize yakışır bir şekilde Dünya Şampiyonası’nı düzenlemek. Bu noktada şampiyonanın desteklenmesi büyük önem arz ediyor. Sponsorlarımızdan biri de Aytemiz. Biz de, geçtiğimiz aylarda Aytemiz’in hayata geçirdiği 'Motorcu Dostu Trafik' projesinin destekçisi olarak güzel bir işbirliğinin başlangıcını yapmıştık, şimdi de Aytemiz bize bu büyük spor organizasyonunda destek veriyor. Tüm destekçilerimizle birlikte Aytemiz’e de çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

