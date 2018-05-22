Ayşe nine ilk mektubunu Afrin'deki Mehmetçik'e yazdı

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursta okuma yazma öğrenince ilk mektubunu Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e yazdı.

5 çocuk ve 10 torunu olan Çetin, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamını öğrenmek için Tepebaşı İlçe Halk Eğitim Merkezince açılan okuma yazma kursuna katıldı.

Okuma yazmayı öğrenip Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini hatim eden Çetin, bir gün mutfakta yemek yaparken, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik 20 Ocak'ta başlatılan ve başarıyla sürdürülen "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçik için mektup yazmaya karar verdi.

Çetin'in "85 yaşındayım bu mektubu yazıyorum yavrularım. Allah sizinle olsun, Hazreti Ali kuvveti versin. Zaferiniz başarılı olsun. Evinize dönmek nasip etsin. Allah sizinle olsun. Bütün Türkiye sizinle beraberiz, her an size duacıyız. Zeytin Dalı Harekatı'ndan güzel haberler bekleriz. Peygamberimiz bu millete Çanakkale'de yardım ettiği gibi Afrin'de de yardımını esirgemesin. 85 yaşında okumayı öğrendim, ilk mektubu size yazdım." satırlarının yer aldığı mektubu, Afrin bölgesindeki Mehmetçik'e iletildi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, duygu dolu satırları yazan Ayşe Çetin'e teşekkür mektubu gönderdi.

- "Okumayı, yazmayı öğrenmek çok zevkli"

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2'si kız 5 çocuğunu okuttuğunu, iş sahibi yaptıktan sonra evlendirdiğini kaydetti. Buna karşın kendisinin okuma yazmasının olmadığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Okuma yazmayı öğrenmek için Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kursa kayıt oldum. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini öğrenmek için kursa başladım. Arapçasını okurken bir şey anlamıyordum. Okumayı öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim'i Türkçe mealiyle bir kez hatmettim. İkinci kez hatmetmek için başladım. Ömrüm olursa onu da tamamlayacağım. Okumayı ve yazmayı öğrenmem için çocuklarım ve torunlarım bana destekçi oldu. Okul çantam ağır olduğundan biraz zorlandım. Okumayı, yazmayı öğrenmek çok zevkli. Bilmeyenler hemen öğrensin."

Çetin, Mehmetçik'in şehit haberlerinin kendisini ağlattığına değinerek şunları söyledi:

"Haberlerde şehitlere ağlıyordum. Elimden gelse Afrin'e kendim gidecektim. Gidemediğim için Mehmetçiklere mektup yazayım dedim. Mutfakta yemek yaparken masanın üzerine kağıdı koyup aklıma geleni yazdım. Onlara dualarımı, her zaman arkalarında olduğumuzu ilettim. Mektubun altına da elinde Türk bayrağı olan bir askerimizi çizdim. Mektubum üzerine 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel de bana teşekkür mektubu yazdı. Çok duygulandım ve mutlu oldum. Allah razı olsun, beni önemseyip cevap yazmışlar."

ABD Başkanı Donald Trump'a da bir mektup yazmak istediğini anlatan Çetin, "Ona Filistin'deki olaylar nedeniyle hıncım var." dedi.

- "Annemin gayretlerini takdirle karşılıyoruz"

Ayşe Çetin'in Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olan oğlu Mehmet Çetin de annesinin okuma yazma için gösterdiği azim ve isteğinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Annesinin 85 yaşında olmasını rağmen gayret gösterip okuma yazmayı öğrendiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Annem ve babam bizi bin bir zorlukla okutup büyüttü. Kur'an-ı Kerim'in mealini öğrenmek için başladığı yolda Mehmetçiklerimize mektup yazdı. Şimdi de ABD Başkanı Donald Trump'a Filistin davası ve Filistin'deki katliamın durması amacıyla mektup yazacak."