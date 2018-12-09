Ayrancılılar kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi

KARAMAN (AA) - Karaman'da yaşayan Ayrancılılar, düzenlenen kaynaşma etkinliğiyle bir araya geldi.

Karaman Ayrancılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kent merkezinde yaşayan Ayrancılıları bir araya getirmek amacıyla Karaman ve Ayrancı protokolünün de katılımıyla kaynaşma etkinliği düzenledi.

Dernek Başkanı Zeki Çevik, kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, il merkezinde yaşayan hemşehrilerini bir araya getirip tanışmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Derneklerinin daha yeni kurulmuş olmasına rağmen hızla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Amacımız şirin ilçemize hep birlikte hizmet etmek, kültürel ve ekonomik değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak. İnşallah hep beraber amaçlarımız doğrultusunda çalışacağız. Dernek olarak etkinliklerimiz devam edecek."

Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Ayrancı Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ve AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.