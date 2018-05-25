Ayrancı Belediyesinin iftar programı

KARAMAN (AA) - Ayrancı Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından 2 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Ayrancı Ortaokulunun avlusunda hazırlanan iftar sofrasına gelenleri Kaymakam Mustafa Türkcan ve Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı karşıladı.

Aniden bastıran yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar alandan ayrılmayarak iftar saatini bekledi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, her yıl gerçekleştirilen bu program vesilesi ile vatandaşlarla hep beraber iftar yapma şansı bulduklarını söyledi.

Yağan yağmura rağmen ayrılmayıp davete katılan herkese teşekkür eden Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günde bizimle birlikte iftar açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ayrancı’daki bu birlik ruhu olduğu müddetçe nice Ramazanlar gelecek, nice sofralar kurulacaktır. Hıdırellez üzerine gelen ramazan ayının hemşehrilerimize çifte bereket, kazanç getirmesini temenni ediyorum. Bugün gurbette olmalarından dolayı aramızda olamayan ancak, gönülleri bizimle birlikte bu alanda olan uzak diyarlardaki tüm hemşehrilerime selam ediyorum."



