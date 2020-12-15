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Aynı aileden 3 kişi 4 günde korona virüsten öldü
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk’ün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Öztürk ailesi 4 günde 3 aile ferdini kaybetmenin acısını yaşıyor.
Genel 15.12.2020, 17:10 15.12.2020, 21:48
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk’ün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Öztürk ailesi 4 günde 3 aile ferdini kaybetmenin acısını yaşıyor.
Köyde aynı aileden 4 gün içerisinde 3 kişinin vefatı büyük üzüntüye neden olurken Nevşehir Valiliği ve Derinkuyu Kaymakamlığı da Doğala Muhtarı Azmi Öztürk için birer taziye mesajı yayımladı.