Ayıların arı kovanlarına zarar verdiği iddiası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ayıların arı kovanlarına zarar verdiği iddia edildi.
Arı kovanlarının sahibi Şevki Gürcan, Başören Mahallesi'ndeki kovanlarından 5'ini sabah parçalanmış olarak bulduklarını kaydetti.
Kovanların gece saatlerinde zarar gördüğü bilgisini veren Gürcan, "Bahçede ayı izlerine rastladık ve kovanları ayıların parçaladığı kanaatine vardık." ifadelerini kullandı.
Gürcan, geçen yıl da bir başka mahalle sakinine ait kovanların benzer şekilde parçalandığını sözlerine ekledi.