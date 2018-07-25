Ayıları korkutmaya çalışırken kazara arkadaşını vurduğu iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde ayıları korkutmaya çalışan arkadaşı tarafından av tüfeğiyle kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Beykonağı köyünde yaşayan eski muhtar Hüseyin Duman (61), fasulye bahçesine giren ayıları av tüfeğiyle uzaklaştırmak için 3 arkadaşıyla bahçeye gitti.

Ayrılarak bahçenin etrafında dolaşmaya başlayan gruptan S.Ç, duyduğu sesin ayı olabileceğini düşünerek korkutmak amacıyla av tüfeğiyle ateş etti. Bir süre sonra S.Ç'nin ateş etmesi sonucu Hüseyin Duman'ın vurularak yaralandığı fark edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Duman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı duyarak hastaneye gelen Duman'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekiplerine teslim olan S.Ç, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.